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Бланко Лещук може опинитись в Кадісі

11:30 222 Читать на русском
Бланко Лещук може опинитись в Кадісі
Густаво Бланко Лещук / твіттер ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук може перейти в іспанський Кадіс.

Густаво Бланко Лещук потрапив до сфери інтересів іспанського Кадіса, передає Todo Fichajes.

Бланко Лещук зацікавив Расінг – переходу перешкоджає вагомий фактор

Зазначається, що іспанський клуб веде перемовини щодо переходу аргентинського форварда. Поки невідомо, чи цей трансфер буде повноцінним або орендною угодою.

Раніше повідомлялось про інтерес до Бланко Лещука з боку Альмерії та Расінга. Влітку цього року нападник повернувся до лав Шахтаря та вже встиг віддати 1 асист у матчі проти Олександрії.

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Трансфери Шахтар Шахтар Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансфери Шахтаря Кадіс Кадіс
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