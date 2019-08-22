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Каштру неоднозначно прокомментировал слухи об уходе Бланко Лещука

17:45 70 Читати українською
Каштру неоднозначно прокомментировал слухи об уходе Бланко Лещука
Луиш Каштру / Официальный сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера рассказал о будущем аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука.

"Ничего не могу сказать, это новость и для меня. Окей, это нормально.

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В футболе мы общаемся со всеми. Я не планировал сегодня с вами разговаривать, вести переговоры, но мы их ведем. Это совершенно нормально, что Бланко также ведет переговоры", – приводит слова Каштру Tribuna.

Каштру – о назначении Михайличенко: Он прекрасно знает украинский футбол и прекрасно понимает, куда пришел

Напомним, прошлый сезон Бланко Лещук провел в аренде за Малагу, однако этим летом он вернулся в состав чемпионов Украины.

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Теги
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