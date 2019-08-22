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Каштру – про призначення Михайличенка: Він чудово знає український футбол та прекрасно розуміє, куди прийшов

14:13 295 Читать на русском
Каштру – про призначення Михайличенка: Він чудово знає український футбол та прекрасно розуміє, куди прийшов
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував зміни, які відбулись на посаді наставника київського Динамо.

"Чи здивований я через відставку Олександра Хацкевича? У футболі все можливо. Рішення приймають президенти, адміністрації клубів або самі наставники команд.

"Я навіть не знаю, як звуть нового тренера Шахтаря, хто він взагалі такий?" – Саленко

Як тренер, я повинен бути готовий, щоб цього не трапилось зі мною, а якщо станеться – то треба відреагувати якнайкраще. Взагалі, тренер завжди розбудовується, йдучи таким чином після стількох років в клубі. Однак потрібно приймати це і жити далі. Ми, тренери, до цього готові.

Михайличенко вже був чемпіоном з Динамо у 2004 році. Дуже хороший в минулому футболіст національної збірної. Це тренер, який глибоко знає український футбол, і я впевнений, що він проведе чудову роботу в Динамо. Футбол завжди відкритий до всіх, хто його розуміє. Михайличенко тут дуже давно і чудово знає, куди і на що він йшов", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Луїш Каштру Луїш Каштру
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