"Відразу після втрати титулу, останнього матчу з Динамо, відчувається деяка невпевненість в команді. Вона переживає свій не найкращий момент ментально. Сьогоднішній матч був відображенням цього. Добре почали гру. Команда відчувала себе впевнено, могли грати. Коли Олександрія зреагувала – тоді збільшувався тиск, почали втрачати позиції. У старті мали грати Бондар, Кривцов, Сіпріано і Додо. Через 15 хвилин гри ми вже грали без трьох цих гравців.

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Заміна Бондаря привела до ще однієї обов'язкової через кількість українців, які повинні бути на полі. Вибір випав на Додо. Він говорив про дискомфорт, який він відчув на розминці. Була якась проблема з правою ногою. Команда втратила стабільність. А коли пропустили перший м'яч – невпевненість ще більше зростає. Команда більше не змогла грати.

Основна причина поразки? Було дуже багато ключових моментів, які відбуваються не тільки в протягом гри, а й тижні. Майкон, Патрік, Кривцов, Бондар, Мораєс – все це разом. Плюс втратили титул в останньому матчі. Команда це дуже відчула, думаю, ніхто не радіє. Все це відобразилося на полі.

У Кривцова був приступ мігрені до матчу. Зараз оцінюється ситуація. На жаль, щодо Бондаря новини не найкращі. Є дуже великі переживання. Думаю, це теж дуже складна травма. За три дні у нас дві травми такої складності.

Ми добре почали. Створили пару моментів в перші 10 хвилин гри. Олександрія змогла цьому протистояти. Грали з Соломоном, Тете, Дентіньо на вістрі, підстраховка Марлоса і Сіпріано. Намагалися підключати крайніх захисників. Був обсяг роботи в атаці, але не реалізували. Це змушує нас переживати", – поділився Каштру в коментарі Тур Online.

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