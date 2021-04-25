"Сразу после потери титула, последнего матча с Динамо, чувствуется некоторая неуверенность в команде. Она переживает свой не самый лучший момент ментально. Сегодняшний матч был отражением этого. Хорошо начали игру. Команда чувствовала себя уверенно, могли играть. Когда Александрия среагировала – тогда увеличивалось давление, начали терять позиции. В старте должны были играть Бондарь, Кривцов, Сиприано и Додо. Через 15 минут игры мы уже играли без трех этих игроков.

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Замена Бондаря привела к еще одной обязательной из-за количества украинцев, которые должны быть на поле. Выбор пал на Додо. Он говорил о дискомфорте, который он почувствовал на разминке. Была какая-то проблема с правой ногой. Команда потеряла стабильность. А когда пропустили первый мяч – неуверенность еще более растает. Команда больше не смогла играть.

Основная причина поражения? Было очень много ключевых моментов, которые происходят не только в течение игры, но и недели. Майкон, Патрик, Кривцов, Бондарь, Мораес – все это вместе. Плюс потеряли титул в последнем матче. Команда это очень почувствовала, думаю, никто не радуется. Все это отразилось на поле.

У Кривцова был приступ мигрени до матча. Сейчас оценивается ситуация. К сожалению, по Бондарю новости не самые лучшие. Есть очень большие переживания. Думаю, это тоже очень сложная травма. За три дня у нас две травмы такой сложности.

Мы хорошо начали. Создали пару моментов в первые 10 минут игры. Александрия смогла этому противостоять. Играли с Соломоном, Тете, Дентиньо на острие, подстраховка Марлоса и Сиприано. Пытались подключать крайних защитников. Был объем работы в атаке, но не реализовали. Это заставляет нас переживать", – поделился Каштру в комментарии Тур Online.

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