"Каштру може і накричати, якщо бачить, що гравець розслаблений або філонить.

Трубін: Не хочу більше рости

Містер вміє підбадьорити, щоб гравці сумлінно працювали. З ним краще не жартувати", – сказав Трубін в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, у 14-му турі Шахтар розписав безгольову нічию з Колосом і відстає у турнірній таблиці УПЛ від київського Динамо вже на 3 пункти.

Трубін у поточному сезоні провів за "гірників" 14 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 голів. Ще у шести поєдинках 19-річний кіпер втримав свої ворота на замку.

Колос втримав історичну нічию з Шахтарем – "гірники" відпустили Динамо у відрив