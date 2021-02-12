"На 80 відсотків я роботяга. Звичайно, є талант, але мені здається, одне без іншого бути не може. Завдяки працездатності людина може досягти якихось успіхів, але не великих висот.

Трубін потрапив у сферу інтересів Лаціо

Природою або Богом повинні бути дані задатки і, якщо ти це підкріплюєш професіоналізмом і працездатністю, це складається в загальну формулу успіху.

Чи буду я робити все можливе, щоб при своєму зрості у 199 сантиметрів додати ще один? Ні! Досить! Не хочу більше рости", – сказав Трубін в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому.

Нагадаємо, Трубін у поточному сезоні провів за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 голів. Ще у п'яти поєдинках 19-річний кіпер втримав свої ворота на замку.

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