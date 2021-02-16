"Каштру может и накричать – с ним лучше не шутить": Трубин рассказал о методах работы наставника Шахтера
06:30 - Читати українською
Голкіпер "помаранчево-чорних" Анатолій Трубін поділився думками щодо головного тренера команди Луїша Каштру.
"Каштру може і накричати, якщо бачить, що гравець розслаблений або філонить.
Містер вміє підбадьорити, щоб гравці сумлінно працювали. З ним краще не жартувати", – сказав Трубін в інтерв'ю журналу "Футбол".
Нагадаємо, у 14-му турі Шахтар розписав безгольову нічию з Колосом і відстає у турнірній таблиці УПЛ від київського Динамо вже на 3 пункти.
Трубін у поточному сезоні провів за "гірників" 14 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 голів. Ще у шести поєдинках 19-річний кіпер втримав свої ворота на замку.
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