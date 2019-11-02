Каштру: Чемпіонат України такий же, як у Португалії

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що українські клуби не повинні жалітися на рівень УПЛ.

"Думаю, всі, хто зараз перебуває в цьому залі, усвідомлюють, що найкращі чемпіонати у світі – в Англії, Іспанії, Німеччині, Італії та Франції. Перші чотири – найсильніші. Представники цих ліг найчастіше доходять до фіналу Ліги чемпіонів.

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Думаю, зараз немає сенсу обговорювати ці речі. Чемпіонат України ось такий. Він такий же, як у Португалії, інших менших футбольних країнах, але він продовжує залишатися цікавим. У нас в принципі є п'ять-шість команд, які борються за лідерство в таблиці, вони сильні. Щороку так, і у всіх інших чемпіонатах відбувається таке ж.

Ви питаєте, чи впливає внутрішній чемпіонат на продуктивність в єврокубках? Так, звичайно ж. Чим вища конкуренція у внутрішньому чемпіонаті, тим сильніше клуб на євроарені. Але ми ні в якому разі не повинні говорити, що чемпіонат поганий, шукати відмовки. Якщо не виходить щось змінити, потрібно дивитися на реалії. Якщо вони такі, значить, ми повинні працювати в таких реаліях. Я ще не думав про новий формат УПЛ. Не люблю говорити раптово. Хотів би вивчити ситуацію, а потім відповісти", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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