Каштру: Чемпионат Украины такой же, как и в Португалии

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что украинские клубы не должны жаловаться на уровень УПЛ.

"Думаю, все, кто сейчас находится в этом зале, осознают, что лучшие чемпионаты в мире – в Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Первые четыре – сильнейшие. Представители этих лиг зачастую доходят до финала Лиги чемпионов.

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Думаю, сейчас нет смысла обсуждать эти вещи. Чемпионат Украины вот такой. Он такой же, как и в Португалии, других меньших футбольных странах, но он продолжает оставаться интересным. У нас в принципе есть пять-шесть команд, которые борются за лидерство в таблице, они сильны. Каждый год так, и во всех других чемпионатах происходит такое же.

Вы спрашиваете, влияет ли внутренний чемпионат на производительность в еврокубках? Да, конечно же. Чем выше конкуренция во внутреннем чемпионате, тем сильнее клуб в еврокубках. Но мы ни в коем случае не должны говорить, что чемпионат плохой, искать отговорки. Если не получается что-то изменить, нужно смотреть на реалии. Если они такие, значит, мы должны работать в таких реалиях. Я еще не думал о новом формате УПЛ. Не люблю говорить внезапно. Хотел бы изучить ситуацию, а потом ответить", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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