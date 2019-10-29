УПЛ може змінити формат у наступному сезоні – клуби хочуть повернутися до змагань у два кола

Клуби української Прем'єр-ліги схиляються до скасування нинішнього формату проведення змагань.
З наступного сезону Favbet Ліга може повернутися до класичного формату – у два кола, інформує Sport Arena.
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Більшість клубів українського елітного дивізіону готові голосувати за зміну формату. В такому випадку, в наступному розіграші УПЛ буде 26 турів.
Клуби Favbet Ліги обиратимуть один з трьох варіантів формату чемпіонату:
– класичний чемпіонат в два кола (26 турів);
– чемпіонат в два етапи: гра в два кола і поділ на дві сімки (32 тури);
– чемпіонат в два етапи: гра в два кола і поділ на три групи (4, 4 і 6 команди, 6 команд – в одне коло, 4 команди грали б у два кола) (31/32 тури).
Нагадаємо, починаючи з сезону 2020/21, у Favbet Лізі виступатиме 14 команд.
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