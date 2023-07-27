Тренер Аль-Раеда Маріуш Шумудіке зізнався, що Євген Коноплянка міг стати його підопічним.

"Коноплянка був у моєму списку, але я відмовив йому. Агент пропонував мені його, проте спільно з тренерським штабом ми прийшли до рішення, що він нам нічим не зможе допомогти.

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Можливо, Євген ще покаже щось у Клужі, але його кар'єра йде на спад, це зрозуміло", – наводить слова Шумудіке Digisport.

Нагадаємо, що Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Минулий сезон Євген провів у Краковії, зіграв 28 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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