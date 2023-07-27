"Коноплянка был в моем списке, но я отказал ему. Агент предлагал мне его, однако совместно с тренерским штабом мы пришли к решению, что он нам ничем не сможет помочь.

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Возможно, Евгений еще покажет что-то в Клуже, но его карьера идет на спад, это понятно", – приводит слова Шумудике Digisport.

Напомним, что Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Прошлый сезон Евгений провел в Краковии, сыграл 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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