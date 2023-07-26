"По-перше, Коноплянка отримає хороші підйомні – 100 тисяч євро. І сама місячна зарплата буде одна з найвищих у команді – 15 тисяч євро. Загалом, у Клужі гравці отримують по-різному. Від кількох тисяч євро на місяць до 20-30. Тобто, в українця одразу зарплата буде майже, як у лідерів команди.

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Клуж – надійний клуб? ЧФР зараз має борги. Керівники зараз намагаються стабілізувати становище клубу та намагаються заощадити. Але загалом Клуж – один із двох найбагатших клубів у Румунії. Разом із бухарестським Стяуа", – поділився Рошу в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Минулий сезон Євген провів у Краковії, зіграв 28 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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