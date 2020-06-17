Карвахаль може пропустити матч проти Валенсії

Оборонець мадридського Реала Дані Карвахаль ризикує пропустити поєдинок 29-го туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії.

Фланговий захисник "вершкових" має проблеми зі здоров'ям і може не вийти на поле в матчі чемпіонату Іспанії, повідомляє Marca.

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Карвахаль зазнав ушкодження кісточки в поєдинку проти Ейбара. Як наслідок, іспанець пропустив кілька тренувань і займався за індивідуальною програмою. Остаточне рішення щодо його участі в зустрічі з Валенсією ухвалять після тестування безпосередньо перед матчем у четвер.

У нинішньому сезоні Дані Карвахаль провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 7 результативних передач.

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