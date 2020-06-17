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Карвахаль може пропустити матч проти Валенсії

22:40 - Читать на русском
Карвахаль може пропустити матч проти Валенсії
Даніель Карвахаль / EFE

Оборонець мадридського Реала Дані Карвахаль ризикує пропустити поєдинок 29-го туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії.

 

Фланговий захисник "вершкових" має проблеми зі здоров'ям і може не вийти на поле в матчі чемпіонату Іспанії, повідомляє Marca.

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Карвахаль зазнав ушкодження кісточки в поєдинку проти Ейбара. Як наслідок, іспанець пропустив кілька тренувань і займався за індивідуальною програмою. Остаточне рішення щодо його участі в зустрічі з Валенсією ухвалять після тестування безпосередньо перед матчем у четвер.

У нинішньому сезоні Дані Карвахаль провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Валенсія Даніель Даніель Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид
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