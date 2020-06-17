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Карвахаль может пропустить матч против Валенсии

22:41 - Читати українською
Карвахаль может пропустить матч против Валенсии
Даниэль Карвахаль / EFE

Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль рискует пропустить поединок 29-го тура испанской Ла Лиги против Валенсии.

 

Фланговый защитник "сливочных" имеет проблемы со здоровьем и может не выйти на поле в матче чемпионата Испании, сообщает Marca.

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Карвахаль получил травму лодыжки в поединке против Эйбара. Как следствие, испанец пропустил несколько тренировок и занимался по индивидуальной программе. Окончательное решение относительно его участия во встрече с Валенсией примут после тестирования непосредственно перед матчем в четверг.

В нынешнем сезоне Дани Карвахаль провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Валенсия Даниэль Даниэль Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид
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