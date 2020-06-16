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Реал офіційно продав свого гравця у Вальядолід

15:26 598 Читать на русском
Реал офіційно продав свого гравця у Вальядолід
Хаві Санчес / фото: Вальядолід

Іспанський захисник Хаві Санчес підписав повноцінний контракт з Вальядолідом.

Вальядолід, який належить екс-гравцю Реала Роналдо, спочатку орендував Хаві Санчеса, а тепер оформив повноцінний трансфер. Контракт розрахований до літа 2024 року, повідомляє офіційний сайт Вальядоліда.

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До слова, Хаві Санчес був капітаном резервної команди мадридського Реала, а також залучався до ігор головної команди. За основу "вершкових" центрбек зіграв 5 поєдинків та забив один гол. У 70 матчах за Кастільї забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Санчес встиг провести за Вальядолід лише два поєдинки, оскільки перебував у клубному лазареті через травму щиколотки.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Вальядолід Вальядолід Хаві Санчес Хаві Санчес
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