Каррик объявил о своем уходе из клуба после победы над Арсеналом (3:2), сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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"Время, проведенное мной в этом замечательном клубе, всегда будет для меня лучшим в карьере. Когда я подписал контракт более 15 лет назад, я даже в своих самых смелых мечтах не мог представить, что выиграю столько трофеев.

Конечно, я никогда не забуду эти фантастические воспоминания в карьере как игрока, так и члена тренерского штаба. Однако после долгих раздумий я решил, что сейчас лучшее время покинуть клуб", – цитирует Каррика пресс-служба клуба.

Отметим, что Майкл выступал за МЮ с 2006 по 2018 годы, отыграл в 464 матчах, забил 24 гола и отдав 32 ассиста. В 2018 году Каррик завершил игровую карьеру, после чего вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью, а затем был ассистентом Уле Гуннара Сульшера.

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