Карраскаль може перейти в Рівер Плейт за схемою Кінтеро – наступний тиждень буде визначальним

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль може перейти в аргентинський Рівер Плейт.

Рівер Плейт зацікавлений в оренді хавбека Карпат Хорхе Карраскаля. Аргенинський клуб хоче взяти колумбійця в оренду терміном у 18 місяців, заплативши Карпатам 500 тисяч євро.

Карпати не заплатили Севільї за трансфер Карраскаля – іспанці готові звернутись в УЄФА

У Рівер Плейта також буде право викупу футболіста. Якщо володар Копа Лібертадорес-2018 захоче залишити Карраскаля у себе, то 500 тисяч євро будуть вирахувані з трансферної вартості футболіста. За такою ж схемою у Рівер Плейт переходив Хуан Кінтеро, повідомляє журналіст Лусіано Гарсія.

Рівер Плейт роздумує над підписанням Карраскаля

Зауважимо, що Карраскаль у поточному сезоні зіграв за Карпати 18 матчів в усіх турнірах, де атакувальний хав віддав одну результативну передачу.