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Карраскаль може перейти в Рівер Плейт за схемою Кінтеро – наступний тиждень буде визначальним

19:37 780 Читать на русском
Карраскаль може перейти в Рівер Плейт за схемою Кінтеро – наступний тиждень буде визначальним
Хорхе Карраскаль / ФК Карпати

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль може перейти в аргентинський Рівер Плейт.

Рівер Плейт зацікавлений в оренді хавбека Карпат Хорхе Карраскаля. Аргенинський клуб хоче взяти колумбійця в оренду терміном у 18 місяців, заплативши Карпатам 500 тисяч євро.

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У Рівер Плейта також буде право викупу футболіста. Якщо володар Копа Лібертадорес-2018 захоче залишити Карраскаля у себе, то 500 тисяч євро будуть вирахувані з трансферної вартості футболіста. За такою ж схемою у Рівер Плейт переходив Хуан Кінтеро, повідомляє журналіст Лусіано Гарсія.

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Зауважимо, що Карраскаль у поточному сезоні зіграв за Карпати 18 матчів в усіх турнірах, де атакувальний хав віддав одну результативну передачу.

Теги
Рівер Плейт Рівер Плейт Трансфери чемпіонату України Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Карпати Карпати Трансфери
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