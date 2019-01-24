Карпати не заплатили Севільї за трансфер Карраскаля – іспанці готові звернутись в УЄФА

Львівські Карпати ризикують отримати проблеми. "Зелено-білі" начебто не заплатили Севільї за трансфер хавбека Хорхе Карраскаля 2 млн євро.

Карпати досі не розрахувались із Севільєю за перехід колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля. Угода передбачала виплату суми трансферу частинами, на цей час львів'яни повинні були виплатити 1 млн євро. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ток-шоу ТаТоТаке.

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Севілья вже готова звернутись в УЄФА через невиплату боргу, адже Карпати не заплатили жодної копійки.

Нагадаємо, влітку 2017 року Карраскаль перейшов у Карпати на правах оренди, а влітку 2018 року "леви" викупили колумбійця, який підписав контракт на 4 роки. За неофіційною інформацією, сума угоди склала 2 млн євро.

До слова, в сезоні 2018/19 в активі хавбека лише 1 гольовий пас в 16 матчах УПЛ. Раніше повідомлялось, що Карраскаль цікавить Шахтар та Динамо, також йшла мова про певний інтерес Рівер Плейта і Бешикташа.

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