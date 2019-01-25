Карраскаль может перейти в Ривер Плейт по схеме Кинтеро – следующая неделя будет определяющей

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль может перейти в аргентинский Ривер Плейт.

Ривер Плейт заинтересован в аренде хавбека Карпат Хорхе Карраскаля. Аргенинський клуб хочет взять колумбийца в аренду на срок в 18 месяцев, заплатив Карпатам 500 тысяч евро.

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У Ривер Плейта также будет право выкупа футболиста. Если обладатель Копа Либертадорес-2018 захочет оставить Карраскаль у себя, то 500 тысяч евро будут вычтены из трансферной стоимости футболиста. По такой же схеме в Ривер Плейт переходил Кинтеро, сообщает журналист Лусиано Гарсия.

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Заметим, что Карраскаль в текущем сезоне сыграл за Карпаты 18 матчей во всех турнирах, где атакующий хав отдал одну результативную передачу.