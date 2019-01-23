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Рівер Плейт роздумує над підписанням Карраскаля

12:54 649 Читать на русском
Рівер Плейт роздумує над підписанням Карраскаля
Хорхе Карраскаль / ФК Карпати

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль все ще може опинитись у чемпіонаті Аргентини.

Раніше повідомлялось, що представники колумбійського футболіста запропонували гравця аргентинському Рівер Плейту.

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TNT Sports і Fox Sports зазначають, що клуб, який здобув Копа Лібертадорес-2018, ще остаточно не вирішив, чи потрібно відмовитись від підписання гравця Карпат. Зараз вивченням можливостей футболіста займається тренерський штаб команди.

Зауважимо, що у поточному сезоні Карраскаль провів за Карпати 18 матчів в усіх турнірах, але відзначився лише однією результативною передачею.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Карпати Карпати Рівер Плейт Рівер Плейт
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