Рівер Плейт роздумує над підписанням Карраскаля

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль все ще може опинитись у чемпіонаті Аргентини.
Раніше повідомлялось, що представники колумбійського футболіста запропонували гравця аргентинському Рівер Плейту.
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TNT Sports і Fox Sports зазначають, що клуб, який здобув Копа Лібертадорес-2018, ще остаточно не вирішив, чи потрібно відмовитись від підписання гравця Карпат. Зараз вивченням можливостей футболіста займається тренерський штаб команди.
Зауважимо, що у поточному сезоні Карраскаль провів за Карпати 18 матчів в усіх турнірах, але відзначився лише однією результативною передачею.
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