Бойчишин: Карпати важко входять в сезон

Головний тренер Карпат Олег Бойчишин поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Чорноморця.

"Враження від гри двоякі. Приємно, що перемогли, досить непогано виглядали в першому таймі. Не можу сказати такого про другу частину матчу. Почали програвати багато єдиноборств. Я це все пов'язую з тим, що команда важко входить в сезон. Упевнений, за кілька ігор справи підуть вгору. Хотів би подякувати хлопцям за терпіння, що довели матч до перемоги.

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Сьогодні дебютував Мехреміч, як на мене, то досить вдало. Це кваліфікований захисник. Щодо Гуцуляка, то йому дали відпочити. Це пов'язано ще і з тим, що добре зарекомендував себе Лебеденко в тренувальному процесі. Він зіграв на гідному рівні.

Карраскаль? Знаєте, часто бувають ситуації, коли він бере на себе ініціативу і вирішує епізоди. Тоді ми всі плескаємо в долоні. Я згоден, що сьогодні у нього це не вийшло. Думаю, він все розуміє. Ми виправимо цю ситуацію.

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На даний момент, нас вистачає на 60-65 хвилин. Пройде деякий період, і всі 90 хвилин все буде нормально. Новий сезон, нові емоції, нові вимоги. Коли футболісти адаптуються до цього, тоді все буде добре", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.