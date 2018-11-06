Каррагер пояснив за яких умов Ліверпуль може виграти у Манчестер Сіті чемпіонську гонку в АПЛ

Екс-захисник Ліверпуля оцінив шанси "червоних" здобути титул чемпіонів англійської Прем'єр-ліги.

"Манчестер Сіті кращий за Ліверпуль – це ні для кого не секрет. Але це не означає, що у "червоних" немає шансів тріумфувати в АПЛ.

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Гадаю, надії Ліверпуля на перемогу в АПЛ можуть втілитися в другій половині сезону, якщо Сіті буде брати участь у плей-офф Ліги чемпіонів і далеко пройде. Підопічні Гвардіоли будуть більш сконцентровані на успіхах у Лізі чемпіонів, тож можуть злегка втратити концентрацію в Прем'єр-лізі.

Такий варіант – єдиний шанс для мерсисайдців, адже Сіті сильніший за Ліверпуль", – сказав легендарний захисник "червоних" в ефірі Sky Sports.

Зазначимо, сьогодні Ліверпуль проведе матч 4-го туру ЛЧ проти Црвени Звезди, а Манчестер Сіті завтра протистоятиме донецькому Шахтарю.

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