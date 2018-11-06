Каррагер объяснил при каких условиях Ливерпуль может выиграть у Манчестер Сити чемпионскую гонку в АПЛ

Экс-защитник Ливерпуля оценил шансы "красных" завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити лучше Ливерпуль – это ни для кого не секрет. Но это не значит, что у" красных "нет шансов выиграть в АПЛ.

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Думаю, надежды Ливерпуля на победу в АПЛ могут воплотиться во второй половине сезона, если Сити будет участвовать в плей-офф Лиги чемпионов и далеко пройдет. Подопечные Гвардиолы будут более сконцентрированы на успехах в Лиге чемпионов, поэтому могут слегка потерять концентрацию в Премьер-лиге.

Такой вариант – единственный шанс для мерсисайдцев, ведь Сити сильнее Ливерпуля", – сказал легендарный защитник" красных "в эфире Sky Sports.

Отметим, сегодня Ливерпуль проведет матч 4-го тура ЛЧ против Црвены Звезды, а Манчестер Сити завтра будет противостоять донецкому Шахтеру.

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