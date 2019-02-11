Каррагер назвав Агуеро найкращим голеадором в історії АПЛ

Колишній оборонець Ліверпуля, а нині – телеексперт Джеймі Каррагер захоплений грою нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який напередодні оформив хет-трик у матчі з Челсі (6:0).

"Він просто розумний. Я грав проти нього, й часом він міг бути непомітним упродовж гри, але вмикався швидше, ніж ви встигали це осягнути.

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Це найвеличніший бомбардир, якого я коли-небудь бачив у Прем'єр-лізі. У цьому й полягає різниця між ним та іншими великими футболістами. Він голеадор, а не монументальний багатоплановий гравець", – цитує Каррагера Sky Sports.

Відзначимо, що Серхіо Агуеро повторив легендарний рекорд Ширера за кількістю хет-триків в АПЛ. Також він піднявся на першу сходинку в гонці бомбардирів чемпіонату Англії.

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