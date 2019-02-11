Каррагер назвал Агуэро лучшим бомбардиром в истории АПЛ

Бывший защитник Ливерпуля, а ныне – телеэксперт Джейми Каррагер впечатлен игрой нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, который накануне оформил хет-трик в матче с Челси (6:0).

"Он просто умен. Я играл против него, и порой он мог быть незаметным на протяжении игры, но включался быстрее, чем вы успевали это осознать.

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Это величайший бомбардир, которого я когда-либо видел в Премьер-лиге. В этом и заключается разница между ним и другими великими футболистами. Он голеадор, а не монументальный многоплановый игрок", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Отметим, что Серхио Агуэро повторил легендарный рекорд Ширера по количеству хет-Трыков в АПЛ. Также он поднялся на первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата Англии.

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