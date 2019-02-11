toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Каррагер назвал Агуэро лучшим бомбардиром в истории АПЛ

11 февраля 11:39 108 Читати українською
Каррагер назвал Агуэро лучшим бомбардиром в истории АПЛ
Серхио Агуэро / Reuters

Бывший защитник Ливерпуля, а ныне – телеэксперт Джейми Каррагер впечатлен игрой нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, который накануне оформил хет-трик в матче с Челси (6:0).

"Он просто умен. Я играл против него, и порой он мог быть незаметным на протяжении игры, но включался быстрее, чем вы успевали это осознать.

Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

Это величайший бомбардир, которого я когда-либо видел в Премьер-лиге. В этом и заключается разница между ним и другими великими футболистами. Он голеадор, а не монументальный многоплановый игрок", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Отметим, что Серхио Агуэро повторил легендарный рекорд Ширера по количеству хет-Трыков в АПЛ. Также он поднялся на первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата Англии.

Манчестер Сити – Челси: лучший матч Зинченко в Англии, позорное фиаско "Саррибола", рекорды Агуэро

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Джейми Каррагер Джейми Каррагер Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
39
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук