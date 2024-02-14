У середу, 14 лютого, відбулись товариські матчі за участі українських клубів. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Минай – Карпати – 0:2

Голи: Чачуа, 42, Тлумак, 55.

Нереалізований пенальті: Векляк (Карпати)

ЛНЗ – АГМК (Узбекистан) – 0:2

Голи: Бербуц, 20, Холмуродов, 85

Зоря – Динамо Батумі (Грузія) – 2:2

Голи: Джордан 55, Волошин, 90+2 – ?, 5, ?, 68.

Нереалізований пенальті: Герреро, 45 (сейв голкіпера)

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Карпати здобули вже другу перемогу на тренувальних зборах на Закарпатті. Цього разу жертвою підопічних Мирона Маркевича став Минай. Устименко мав виводити "лисів" вперед вже на 1-й хвилині, але Кожухару врятував. Згодом свої моменти не змогли реалізувати Єгор Гунічев та знову Устименко (декілька разів). Натомість забили Карпати – Чачуа наприкінці першого тайму з лінії штрафного поцілив під поперечину.

По перерві новачко Карпат Юрій Тлумак подвоїв перевагу "левів" – після навісу з кутового йому вдалось добити м'яч, фіналізувавши невдалі спроби Шаха та Сидуна. Векляк міг добивати Минай, але не зумів реалізувати пенальті після фолу на Клименкові.

Вже четвертої поразки на зборах зазнав ЛНЗ. Цього разу Дулуб і Ко не знайшли аргументів проти узбецького АГМК. Суперник забив у ворота черкасців по голу у кожному з таймів. Варто зазначити, що періодами представник УПЛ буквально не злазив з воріт АГМК, створюючи момент за моментом, однак результативно завршити атаку бодай раз так і не вдалось.

Зоря розписала бойову нічию з Динамо Батумі. Грузини першими вийшли вперед: Батагов віддав неякісну передачу на Башіча біля власних воріт, суперник м'яч відібрав і Цітаішвілі вивів партнера на ворота луганців – 0:1. На останній хвилині першої половини зустрічі збили Жунінью і арбітр призначив пенальті – Квасквадзе зреагував на піжонський удар Герреро з позначки.

Відігратись команда Юрія Коваля змогла лише по перерві: Джордан вистрибнув вище за інших і легко переправив сферу у сітку після навісу з кутового. В середині тайму Динамо знову вирвалось вперед завдяки рикошету (і знову активно на своєму фланзі діяв Гіо). Вже у доданий час Волошин з меж штрафного врятував Зорю від фіаско.

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