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Карпати перемогли в спарингу Битовію

18:04 257 Читать на русском
Карпати перемогли в спарингу Битовію
Карпати / ФК Карпати Львів

Карпати в останньому контрольному матчі виявились сильнішою за польську Битовію.

Товариські матчі

Карпати – Битовія – 3:1

Голи: Понде, Варгас, Швед

Карпати завершили зимову комплектацію команди

Карпати в останньому спарингу зустрілись із польською Битовією. Завдяки голам Крістіана Понде, Родріго Варгаса та Мар'яна Шведа "зелено-білі" здобули впевнену перемогу.

24 лютого підопічні Фабрі Гонсалеса зіграють на виїзді з полтавською Ворсклою. Початок матчу о 17:00.

Теги
Карпати Карпати Товариські матчі Зимові збори Битовія
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