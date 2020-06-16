Карпаты возвращаются к тренировкам – часть команды останется на самоизоляции

Игроки Карпат провели первую тренировку после вынужденной самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса.

"По состоянию на сегодня, учитывая результаты проведенных ПЦР-тестов, сообщаем о том, что сейчас 8 футболистов и 5 работников ФК Карпаты все еще имеют признаки коронавируса, и продолжают оставаться изолированными. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья.

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К сожалению, хуже ситуация в трех работников клуба пожилого возраста – они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

Таким образом команда начнет тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой совсем юных карпатовцев. Подготовка к возобновлению сезона будет происходить исключительно в закрытом режиме, без допуска любых посторонних лиц. Даже несмотря на существенные потери и простой тренировочного процесса, ФК Карпаты раз подчеркивает, что готов к борьбе в чемпионате", – говорится в заявлении на официальном сайте "львов".

Напомним, Карпаты пропустили три тура УПЛ из-за вспышки COVID-19 в команде. Следующий поединок львовян должен состояться 20 июня.

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