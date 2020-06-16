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Дубінчак пояснив, чому був без маски в центрі Львова – в гравця було виявлено COVID-19

08:25 1102 Читать на русском
Дубінчак пояснив, чому був без маски в центрі Львова – в гравця було виявлено COVID-19
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Владислав Дубінчак прокоментував скандальну світлину, на якій зафіксували, як гравець прогулюється Львовом без захисної маски.

"Повинен відреагувати на безліч повідомлень. Світлина справжня. Я був першим гравцем Карпат, який отримав позитивний результат. Я відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізоляції. Тільки раз їздив в клініку, щоб зробити новий тест, який показав "мінус". Другий "мінус" (повторний ПЛР) я отримав вже разом з усією командою. Я повністю здоровий. Вірус переніс безсимптомно.

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Щодо маски – я визнаю свою провину. Але в 99% випадків я її не знімаю. На фото ззаду можна побачити невелику кав'ярню, де ми з дівчиною брали каву. Відійшовши менше 100 метрів, не встигли ще надіти маску назад", – пояснив Дубінчак у своєму Instagram.

Нагадаємо, 21-річний захисник належить київському Динамо і виступає за львівський клуб на правах оренди. Через виявлений коронавірус у Дубінчака і ще одного гравця Карпат було перенесено матч 24-го туру УПЛ проти Маріуполя. Згодом, COVID-19 було виявлено ще у низки гравців "зелено-білих" і Карпати пішли на двотижневу ізоляцію, пропустивши ще два тури УПЛ.

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Мушу відреагувати на безліч повідомлень. Фото правдиве. Я був першим гравцем Карпат, який отримав позитивний результат. Я відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізолюції. Тільки раз їздив в клініку , щоб зробити новий тест, який показав "мінус". Другий мінус(повторний ПЛР) я отримав вже разом з усією командою. Я повністю здоровий! Вірус переніс безсимптомно. Щодо маски - я визнаю свою винну. Але в 99% випадків я її не знімаю. На фото позаду ви можете побачити невелику кав’ярню, де ми з дівчиною брали каву і відійшовши менше 100 метрів, не встигли ще одягнути маски назад. Тому не варто звинувачувати мене в відсутності свідомості. Я чесно виконав всі необхідні процедури і готовий до тренувань.

Допис, поширений Vladislav Dubinchak (@dubaa_4444)

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Головне Карпати Карпати Владислав Дубінчак Владислав Дубінчак коронавірус
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