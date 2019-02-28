Карпати підписали форварда Хомченка

Львівський клуб дозаявив на весняну частину УПЛ нападника Віктора Хомченка.

Український форвард, який вже грав у складі "левів", з'явився у заявці Карпат на весняну частину сезону, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Дербі чекає на тебе" – Карпати перед матчем з Львовом опублікували емоційне відео

Цікаво, що у львівському клубі поки не оголошували про підписання контракту з Хомченком. До слова, Віктор встиг пограти за Карпати у сезоні 2017/18. 24-річний нападник гратиме за "біло-зелених" під 24-м номером. Останнім клубом гравця був першоліговий Авангард Краматорськ.

Нагадаємо, що взимку Карпати також підписали хавбеків Мартіна Онглу та Каріма Йоду.

Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ