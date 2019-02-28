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"Дербі чекає на тебе" – Карпати перед матчем з Львовом опублікували емоційне відео

10:07 382 Читать на русском
"Дербі чекає на тебе" – Карпати перед матчем з Львовом опублікували емоційне відео
Львів – Карпати / Фото: Карпати

Львівські Карпати оригінально запрошують своїх фанатів на матч проти Львова.

Вже 3 березня у рамках 20-го туру УПЛ відбудеться львівські дербі.

Карпати представили проект реконструкції території стадіону Україна

Карпати запросили своїх фанатів на матч емоційним відео в Instagram, на якому показано протистояння команд 10-річної давнини.

Матч 20-го туру УПЛ Карпати – Львів розпочнеться у неділю о 17:00.

Україна20 тур

Карпати - Львів: Неділя 03 березня 2019

Карпати
до матчу
3
дн
:
4
год
:
28
хв
Львів
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