Карпаты подписали форварда Хомченко

Львовский клуб дозаявил на весеннюю часть УПЛ нападающего Виктора Хомченко.

Украинский форвард, который уже играл в составе "львов", появился в заявке Карпат на весеннюю часть сезона, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Дерби ждет тебя" – Карпаты перед матчем со Львовом опубликовали эмоциональное видео

Интересно, что во львовском клубе пока не объявляли о подписании контракта с Хомченко. К слову, Виктор успел поиграть за Карпаты в сезоне 2017/18. 24-летний нападающий будет играть за "бело-зеленых" под 24-м номером. Последним клубом игрока был перволиговый Авангард Краматорск.

Напомним, что зимой Карпаты также подписали хавбеков Мартин Онглу и Карима Йоду.

Шахтер и Динамо, дальше – пропасть, падение Ворсклы, перфоманс Шведа: итоги 19-го тура УПЛ