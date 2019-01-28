Карпати перемогли у спарингу Тараз – новачок Хонгла дебютував за "левів"

Львівські Карпати під час зборів у Туреччині переграли в контрольному матчі казахський Тараз.

Товариські матчі

Карпати – Тараз – 3:1

Голи: Мендес, Мякушко (пен.), Дебелко

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Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що команда у товариському матчі на зборі в Туреччині перемогла представника чемпіонату Казахстану Тараз.

Спочатку Кевін Мендес замкнув передачу Сергія Мякушка, далі сам українець реалізував пенальті, а крапку поставив Роман Дебелко. У підсумку, перемога 3:1. Варто відзначити дебют Мартіна Хонгла, який сьогодні офіційно перейшов у Карпати.

Наступний спаринг Карпати зіграють 30 січня проти польської Ягеллонії.

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