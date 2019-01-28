Швед проходить медогляд у Селтіку, – Sky Sports

Вінгер Карпат Мар'ян Швед прибув у Шотландію та проходить медогляд у Селтіку.

Мар'ян Швед невдовзі стане гравцем шотландського Селтіка. Як повідомляє Sky Sports, українець прибув у Шотландію, де проходить медогляд.

Гуцуляк: Дай Бог, щоб у Шведа в Селтіку все склалось

Раніше головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс заявляв, що Швед у разі переходу піде в оренду через наявність великої кількості вінгерів у команді.

Також інтерес до лідера Карпат проявляло київське Динамо, але в підсумку вийшло з боротьби за гравця.

Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду