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Швед проходить медогляд у Селтіку, – Sky Sports

16:54 134 Читать на русском
Швед проходить медогляд у Селтіку, – Sky Sports
Мар'ян Швед / соцмережі

Вінгер Карпат Мар'ян Швед прибув у Шотландію та проходить медогляд у Селтіку.

Мар'ян Швед невдовзі стане гравцем шотландського Селтіка. Як повідомляє Sky Sports, українець прибув у Шотландію, де проходить медогляд.

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Раніше головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс заявляв, що Швед у разі переходу піде в оренду через наявність великої кількості вінгерів у команді.

Також інтерес до лідера Карпат проявляло київське Динамо, але в підсумку вийшло з боротьби за гравця.

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Теги
Селтік Селтік Трансфери Трансфери чемпіонату України Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати
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