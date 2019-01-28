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Карпаты победили в спарринге Тараз – новичок Хонгла дебютировал за "львов"

28 января 18:50 249 Читати українською
Карпаты победили в спарринге Тараз – новичок Хонгла дебютировал за "львов"
Карпаты / ФК Карпаты Львов

Львовские Карпаты во время сборов в Турции переиграли в контрольном матче казахский Тараз.

Товарищеские матчи

Карпаты – Тараз – 3:1

Голы: Мендес, Мякушко (пен.), Дебелко

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Карпаты на своем официальном сайте сообщили, что команда в товарищеском матче на сборе в Турции победила представителя чемпионата Казахстана Тараз.

Сначала Кевин Мендес замкнул передачу Сергея Мякушко, дальше сам украинец реализовал пенальти, а точку поставил Роман Дебелко. В итоге, победа 3:1. Стоит отметить дебют Мартина Хонгла, который сегодня официально перешел в Карпаты.

Следующий спарринг Карпаты сыграют 30 января против польской Ягеллонии.

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Теги
Зимние сборы Карпаты Карпаты Мартин Хонгла Мартин Хонгла Товарищеские матчи Тараз Тараз
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