Динамо програло Спарті – суперголи Циганкова та Алібекова, скасований дебютний м'яч Соля і травма Піваріча

Київське Динамо завершило перший збір у Марбельї бойовою поразкою від празької Спарти. Віктор Циганков та Ахмед Алібеков красивими голами не врятували команду Хацкевича від першої невдачі у 2019-му році.

Товариський матч. Марбелья 2019

Динамо – Спарта – 2:3

Голи: Циганков, 47, Алібеков, 64 – Тетте, 17, Станчу, 45+1, Гложек, 81

Динамо вийшло у стартовому складі, який має всі шанси на життя проти Олімпіакоса чи поєдинках УПЛ. У центрі захисту Бурда та Кадар, Миколенко і Кендзьора – на флангах. У центрі півзахисту Буяльський і Шепелєв відповідають за опорну зону, Шапаренко ближче до нападу. Атакувальне тріо склали справа наліво Циганков, Соль і Вербіч. Лише у воротах можна говорити про певні експерименти – Бущан виходить замість Бойка, і такий варіант складно уявити у ключових іграх.

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Іспанський новачок класно поклав м'яч у сітку, в дотик з льоту замкнувши м'який навіс партнера. Судді зафіксували більш ніж сумнівний офсайд і забрали у Франа дебютний гол за Динамо. Вербіч класно пройшов кількох опонентів, віддав на Буяльського, який кивнув на Шапаренка – непоганий удар, але поруч зі стійкою. Спарта забила на 17-й хвилині фактично з нічого. Рикошети від Бурди і Буяльського виводять Тетте на Бущана – розстрільний постріл впритул. Циганков зобов'язаний був зрівнювати після класного розрізного пасу Шапаренка. Однак Віктор спершу спробував віддати Солю на порожні ворота – захисники заблокували, а потім уже сам не зміг переграти воротаря.

Кадар показав, що володіє могутнім ударом метрів з 35, а Соль з не найзручнішої позиції пробив з меж штрафного вище. Фран загалом непогано відкривався і працював у комбінаціях, але надто мало отримував таких передач під удар, щоб не потрібно зайвий раз підлаштовуватись. А вже в компенсований час Станчу зі штрафного ефектно поклав м'яч у верхній воротарський кут. Спарта забила з обох своїх прицільних ударів. Динамо змарнувало відразу 3 спроби.

По перерві Циганков віддав на хід Кендзьорі, а той впав на межі з штрафним. Капітан Динамо і вирішив пробити. Циганков класно перекинув стінку – воротар навіть не ворухнувся. Другий гол Віктора у 2019-му. Відзначимо, що в перерві пара центрхавів повністю змінилась: Андрієвський і Че Че прийшли на зміну Буяльському і Шепелєву. Бойко же змінив Бущана. Шапаренко після вдалого відбору Вербіча знайшов дірку в центрі захисту, однак Соль загальмував і втратив нагоду вийти на побачення з кіпером. Справа завершилась кутовим, після якого Бурда з кількох метрів не влучив.

Після 60-ї Динамо змінило решту складу, який грав у першому таймі. На поле вийшли Ахмед Алібеков, Йосип Піваріч, Артем Шабанов, Вітор Буено, Сідклей, Микита Кравченко, Владислав Супряга та Євген Смирний. Саме Алібеков, який вийшов у центр захисту, підключився в атаку і зрівняв рахунок шаленим дальнім ударом.

Цікаво, що на 77-й хвилині Кравченка, який не відіграв і 20 хвилин, поміняв Русин. А на 81-й спочатку Смирний дозволив подати з лівого флангу, а потім Шабанов дав Гложеку, який вийшов на заміну, розстріляти Бойка з близької дистанції. Чехи знову повели. Згодом Піваріч, якому після серії замін дісталась капітанська пов'язка, отримав травму, впавши на рівному місці. Йосіп довго не міг піднятись на ноги і покинув поле в муках. Замість віце-чемпіона світу вийшов Денис Попов. Після розгрому Бохума та нічиєї зі Стяуа поразка від Спарти – Динамо з повним комплектом результатів завершує перший збір.

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