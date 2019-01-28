Карпати підписали екс-захисника Барселони Хонгла

20-річний захисник Мартін Хонгла продовжить кар'єру у львівських Карпатах.

Карпати домовилися з Гранадою про трансфер захисника Мартіна Хонгла, повідомляє офіційний сайт "левів".

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20-річний футболіст прибув у Карпати на річну оренду, львів'яни зможуть викупити камерунця.

Хонгла вже прибув у табір Карпат у Туреччині та може дебютувати у матчі проти Тараза.

Зазначимо, Хогла грав за Барселону Б та провів декілька поєдинків за головну команду.

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