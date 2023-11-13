"Це сталося з Олександром Паляницею. Поступалися Карпати, і наприкінці матчу львів’яни почали, як завжди, кричати "Вівці". Саша підбіг до когось з одноклубників і каже російською: "Які у вас тут класні вболівальники! Ми програємо, а вони кричать "Львівці". – "Старий, розслабся. То не "львівці", то "вівці". – "А що таке "вівці"? – "То овцы" (Усміхається).

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Не завжди вболівальники мали рацію. Але люди заплатили гроші, прийшли на стадіон. До речі, не завжди, коли ми програвали, вони кричали "вівці". Кричали тоді, коли бачили, що команда не віддається грі повністю. Зрозуміло, що нам далеко до англійських уболівальників, які підтримують своїх завжди – навіть коли ті програють. Ми ще на етапі становлення тієї культури. З нашими бідами то ще буде нескоро. Але ми – частина Європи, тому наздоженемо швидко".

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