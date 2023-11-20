Карпати ведуть перемовини з колумбійським Енвігадо щодо трансферу 22-річного лівого захисника Єферсона Родальєги, повідомляє журналіст Піпе Сієрра.

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Зазначається, що вже найближчими днями угоду сподіваються закрити – сторони вже досягли чималого прогресу в перемовинах.

До слова, Родальєга є вихованцем Енвігадо. У поточному сезоні захисник, який також виходив на позиції лівого вінгера, провів 36 матчів, у яких записав до свого активу 2 голи та 1 асист. Transfermarkt оцінює Єферсона в 500 тисяч євро.

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