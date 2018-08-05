Карпати – Олімпік і ще 2 матчі третього туру УПЛ. Анонс

В рамках 3-го туру УПЛ Карпати вдома приймають Олімпік, Арсенал-Київ грає з Маріуполем, а Десна у Чернігові зустрінеться з Олександрією . Анонс матчів читайте на Футбол 24.

Карпати – Олімпік

5 серпня, 17:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Володимир Новохатній (Київ)

Телетрансляція на каналі "ZIK". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Карпати перед стартом сезону вважалися одними з претендентів на Лігу Європи, адже чи не вперше з часів Олега Кононова у "левів" підібрався класний склад, який ще й грає у привабливий атакувальний футбол з безліччю красивих комбінацій. Тим не менш, у новому чемпіонаті львів'яни почали з домашньої поразки від Олександрії, а у наступному турі команда ледь не зіграла внічию проти напіврозібраного Чорноморця – хоча, по-перше, одеситів дуже недооцінюють, а по-друге – у першому таймі "зелено-білі" відіграли шедеврально.

Карпати у минулому турі УПЛ провели суперечливий, але переможний матч проти Чорноморця

Матч проти традиційно міцного Олімпіка багато в чому покаже справжній рівень Карпат та ступінь обґрунтовуності їх претензій на єврокубки. В разі перемоги Карпати наберуть 6 очок та змусять всіх забути про невдачу у першому турі. В разі ж невдачі львів'яни ризикують самі себе зарити, адже в наступному турі буде важкий матч проти луганської Зорі.

Статистика протистояння: 10 матчів, 5 перемог Карпат, 2 нічиї, 3 перемоги Олімпіка, різниця м’ячів 13-9.

Попередній матч: 22.04.2018. 28-й тур чемпіонату України-2017/2018

Олімпік – Карпати – 0:2

Голи: 0:1 – М. Швед (22), 0:2 – Х. Карраскаль (58).

Від цьогорічного Олімпіка очікують менше, ніж від попередніх його сезонів, адже клуб покинула чимала кількість ключових виконавців – Махарадзе, Щедрий, Доронін, Кісіль та ряд інших. Втім, для Романа Санжара подібні відходи не в новинку, але його Олімпік рідко грав погано, завжди знаходячись в районі зони єврокубків. Виключенням став другий етап минулого сезону, але то вже історія – наразі донеччани, поповнивши склад кількома цікавими гравцями (наприклад, Дегтярьовим з Полтави), повернулися на звичний рівень бойовитого середняка.

Олімпік перед новим сезоном УПЛ суттєво оновив склад

У першому турі підопічні Санжара були близькими до камбеку в Одесі з 2:0 за 25 хвилин (Віталій Балашов не реалізував пенальті), а у другому мінімально переграли полтавську Ворсклу. Якщо цю важливу перемогу вдасться підкріпити позитивним результатом у Львові, то можна буде навіть вести розмови про зону Ліги Європи. Враховуючи рівень УПЛ, туди цілком можна потрапити з командою, яка знаходиться у стані розбудови.

"Родзинки" матчу:

– Павло Ксьонз з Олімпіка може провести 200-й матч у Прем’єр-лізі.

– Карпати при Олегу Бойчишину на своєму полі в матчах чемпіонату внічию не грають – в 11 іграх зафіксовано 5 перемог та 6 поразок.

Кадрова ситуація в обох клубах стабільна. Травмованих, дискваліфікованих або відсутніх за іншими причинами футболістів у складах Карпат та Олімпіка нема. Навіть більше – до тренувань з львів'янами після виступів за збірну України U-19 на Євро-2018 повернувся Андрій Ременюк. Таким чином, Олег Бойчишин та Роман Санжар мають повний набір виконавців на очну зустріч.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Олімпік

Карпати: Кучинський, Мирошніченко, Федецький, Лебеденко, Мехреміч, Вербний, Голодюк, Ді Франко, Мякушко, Карраскаль, Швед.

Олімпік: Кринський, Зубейко, Гришко, А.Кравченко, Немчанінов, Кольцов, Вакуленко, Ксьонз, Сондей, Балашов, Дегтярьов.

Арсенал-Київ – Маріуполь

5 серпня, 19:30, Київ, стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Арсенал-Київ на старті сезону не розчарував – але лише у тому плані, що інших результатів, крім поразок, від команди Фабріціо Раванеллі не очікували. Проблема новачків УПЛ не у поганій якості гравців чи тренерів, а у тому, що про їх якість взагалі нічого не відомо. Фабріціо Раванеллі - коуч-дебютант, в розпорядженні якого настільки велика кількість нових футболістів, що офіційний сайт клубу не встигає вносити їх у меню.

Головний тренер Арсеналу-Київ Фабріціо Раванеллі

Звісно, ніхто не змушував керівництво робити такі зміни, але маємо те, що маємо: киянам потрібно знайти оптимальний склад і зігратися. Ну а наразі поразки від збалансованого Львова та Шахтаря є дійсністю Арсенала-Київ, хоча у грі проти втомленого Маріуполя команда просто забов'язана чіплятися за результат – інакше навіщо була вся ця історія з виходом в УПЛ?

Статистика протистояння: 34 матчі, 12 перемог Арсеналу, 10 нічиїх, 12 перемог Маріуполя, різниця м’ячів 46-45. У Прем’єр-лізі – 31 матч (+12, =9, -10, 46-40).



Попередній матч: 18.03.2017. 21-й тур чемпіонату України-2016/2017

Маріуполь – Арсенал-Київ – 0:0

Маріуполь у офіційних матчах не перемагав з квітня, оформивши за цей проміжок часу 5 поразок та 4 нічиї. Втім, весь цей катастрофічний показник був перекреслений перемогою над Юргорденом, яка вивела клуб у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи. Розплатою за досягнення стала неймовірна втома від виїздів: протягом двох тижнів Маріуполь встиг зіграти у Запоріжжі, потім злітати на штучний газон у Стокгольмі, після чого повернутися до Маріуполя, звідти виїхати до Одеси, а тепер – у Київ. Все це відбувалося на фоні титанічних навантажень, тож матч проти Арсенала-Київ буде або дуже веселим, або дуже нудним.

Маріуполь за два тижні зіграв у п'яти містах

Так чи інакше, але Маріуполь не має права на гру у півноги – на дворі третій тур, у графі набраних очок поки що пусто, різниця м'ячів досягнула показника у "-4", а попереду – важкі матчі проти міцних Ворскли та Львова. Ну і Шахтар.

"Родзинки" матчу

– Маріуполь не перемагає в чемпіонатах впродовж 7-ми ігор (4 поразки та 3 нічиї).

– Азовський клуб може відсвяткувати 50-ту гостьову перемогу у Прем’єр-лізі.

Кадрова ситуація команд поки що виглядає прекрасно. Лазарети пустують, а на дискваліфікацію ніхто з футболістів Арсенала чи Маріуполя не нарвався. Кияни навіть встигли підсилити свій склад відразу чотирма футболістами молодіжної команди Динамо – Олександром Мельником, Денисом Янаковим, Данилом Сухоручко та Владиславом Алєксєєвим. Словом, обидва тренери мають більш ніж достатній набір виконавців на матч, в якому, ймовірно, Олександр Бабич вдасться до ротації. Щодо Арсенала, то тут наразі кожний матч є однією великою ротацією.

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Маріуполь:

Арсенал-Київ: Сітало, Ніколіч, Піріс, Еліч, Дубинчак, Доронін, Домбровский, Євтовскі, Лола, Баланюк, Бушман.



Маріуполь: Худжамов, Білий, Яворський, Биков, Полегенько, Мишньов, Піхальонок, Кірюханцев, Дава, Чурко, Фомін.

Десна – Олександрія

5 серпня, 19:30, Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Максим Козиряцьий (Запоріжжя)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Від найбільш довгоочікуваного та популярного новачка УПЛ – Десни – у цьому сезоні чекають дуже серйозних результатів, адже склад чернігівців далеко не першоліговий. У дебютному матчі вони досить гідно програли Шахтарю, удостоївшись схвальних коментарів від Паулу Фонсеки, а вже у другому турі катком проїхались по Маріуполю, розгромивши останнього на його ж полі з рахунком 1:4.

У минулому турі УПЛ Десна на виїзді розгромила Маріуполь

Третій матч Десни в УПЛ має бути дуже цікавим, адже суперником виступатиме Олександрія – команда того ж рангу, але з набагато більшим досвідом та єврокубковими амбіціями. Можна не сумніватися, що стадіон імені Юрія Гагаріна знову збере пристойну кількість вболівальників, тож дану недільну зустріч цілком можна назвати центральною.

Статистика протистояння: 22 матчі, 6 перемог Десни, 7 нічиїх, 9 перемог Олександрії, різниця м’ячів 23-29.

Попередній матч: 08.11.2014. 15-й тур чемпіонату України-2014/2015

Десна – Олександрія – 3:1

Голи: 1:0 – П. Кондратюк (16), 2:0 – П. Кондратюк (40), 2:1 – М. Імереков (63), 3:1 – М. Козак (71).

Підопічні Володимира Шарана у новому сезоні набрали серйозних обертів. У першому турі на стадіоні Україна у Львові вони прибили Карпати (0:2), а у другому за рідних трибун справедливо переграли Зорю (1:0). Більше того: Олександрія в УПЛ не програє протягом 14 матчів поспіль (9 перемог та 5 нічиїх) та перемагає в останніх семи поєдинках. Крайня поразка "жовто-зелених" датована 17 лютого, коли з рахунком 2:0 Олександрія програла Сталі – такою статистикою не можуть похизуватися навіть Динамо та Шахтар!

Олександрія не програє у 14 матчах УПЛ поспіль

Щодо конкретно нового чемпіонату, то Володимир Шаран заявив про неочікуваність такого старту, а основними чеснотами своєї команди назвав фізичну готовність та гарну лавку запасних. Основна задача олександрійців незмінна – топ-шістка.

Найрезультативніший матч між Олександрією та Десною

13.10.1992. 13-й тур чемпіонату України-1992/1993

Олександрія – Десна – 5:0

Перед очним матчем Десна та Олександрія зазнали кадрових втрат, однак у гостей вони більш несподівані. Чернігівцям не допоможе Єгор Картушов – півзахисник сіверян продовжує відновлення після важкого ушкодження та буде підтримувати партнерів з трибун. Олександрійці обійшлися без травм, однак їх склад буквально на днях покинув Андрій Бацула – центральний захисник пішов на підвищення у бельгійський Кортрейк. Інших проблем – зокрема дискваліфікацій – командам вдалося уникнути.

Орієнтовні склади на матч Десна – Олександрія

Десна: Літовка, Братков, Д.Фаворов, Гітченко, Мостовий, Огіря, Коберідзе, Старенький, Хльобас, Філіппов.

Олександрія: Паньків, Цуріков, Бондаренко, Шендрик, Пашаєв, Запорожан, Ковалець, Банада, Задерака, Полярус, Сітало.