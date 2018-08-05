Карпаты – Олимпик и еще 2 матча третьего тура УПЛ. Анонс

В рамках 3-го тура УПЛ Карпаты дома принимают Олимпик, Арсенал-Киев играет с Мариуполем, а Десна в Чернигове встретится с Александрией. Анонс матчей на Футбол 24.

Карпаты – Олимпик

5 августа, 17:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Телетрансляция на канале "ZIK". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Карпаты перед стартом сезона считались одними из претендентов на Лигу Европы, ведь едва ли не впервые со времён Олега Кононова у "львов" подобрался классный состав, который ещё и играет в привлекательный атакующий футбол с множеством красивых комбинаций. Тем не менее, в новом чемпионате львовяне начали с домашнего поражения от Александрии, а в следующем туре команда едва не сыграла вничью против полуразобранного Черноморца – хотя, во-первых, одесситов очень недооценивают, а во-вторых – в первом тайме "зелёно-белые" сыграли шедеврально.

Карпаты в прошлом туре УПЛ провели противоречивый, но победный матч против Черноморца

Матч против традиционно крепкого Олимпика во многом покажет уровень Карпат и степень обоснованности их претензий на еврокубки. В случае победы Карпаты наберут 6 очков и заставят всех забыть о неудаче в первом туре. В случае же неудачи львовяне рискуют сами себя зарыть, ведь в следующем туре будет тяжелый матч против луганской Зари.

Статистика противостояния: 10 матчей, 5 побед Карпат, 2 ничьи, 3 победы Олимпика, разница мячей 13-9.

Предыдущий матч: 22.04.2018. 28-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Карпаты – 0:2

Голы: 0:1 – М. Швед (22), 0:2 – Х. Карраскаль (58).

От нынешнего Олимпика ожидают меньше, чем от предыдущих его сезонов, ведь клуб покинуло немалое количество ключевых исполнителей – Махарадзе, Щедрый, Доронин, Кисиль и ряд других. Впрочем, для Романа Санжара подобные отходы не в новинку, но его Олимпик редко играл плохо, всегда находясь в районе зоны еврокубков. Исключением стал второй этап прошлого сезона, но это уже история – пока дончане, пополнив состав несколькими интересными игроками (например, Дегтярёвым из Полтавы), вернулись на привычный уровень боевитого середняка.

Олимпик перед новым сезоном УПЛ существенно обновил состав

В первом туре подопечные Санжара были близки к камбэку в Одессе с 2:0 за 25 минут (Виталий Балашов не реализовал пенальти), а во втором минимально переиграли полтавскую Ворсклу. Если эту важную победу удастся подкрепить положительным результатом во Львове, то можно будет даже вести разговоры о зоне Лиги Европы. Учитывая уровень УПЛ, туда вполне можно попасть с командой, которая находится на стадии строительства.

"Изюминки" матча:

– Павел Ксенз с Олимпика может провести 200-й матч в Премьер-лиге.

– Карпаты при Олеге Бойчишина на своем поле в матчах чемпионата вничью не играют – в 11 играх зафиксировано 5 побед и 6 поражений.

Кадровая ситуация в обоих клубах стабильна. Травмированных, дисквалифицированных или отсутствующих по другим причинам футболистов в составах Карпат и Олимпика нету. Более того – к тренировкам с львовянами после выступлений за сборную Украины U-19 на Евро-2018 вернулся Андрей Ременюк. Таким образом, Олег Бойчишин и Роман Санжар имеют полный набор исполнителей на очную встречу.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Олимпик

Карпаты: Кучинский, Мирошниченко, Федецкий, Лебеденко, Мехремич, Вербный, Голодюк, Ди Франко, Мякушко, Карраскаль, Швед.

Олимпик: Крынский, Зубейко, Гришко, А.Кравченко, Немчанинов, Кольцов, Вакуленко, Ксёнз, Сондей, Балашов, Дегтярёв.

Арсенал-Киев – Мариуполь

5 августа, 19:30, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Телетрансляция на канале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Арсенал-Киев на старте сезона не разочаровал – но только в том плане, что других результатов, кроме поражений, от команды Фабрицио Раванелли не ожидали. Проблема новичков УПЛ не в плохом качестве игроков или тренеров, а в том, что об их качестве вообще ничего не известно. Раванелли – коуч-дебютант, в распоряжении которого настолько большое количество новых футболистов, что официальный сайт клуба не успевает вносить их в меню.

Главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли

Конечно, никто не заставлял руководство делать такие изменения, но имеем то, что имеем: киевлянам нужно найти оптимальный состав и сыграться. Ну а пока поражения от сбалансированного Львова и Шахтера является действительностью Арсенала-Киев, хотя в игре против уставшего Мариуполя команда просто обязана цепляться за результат – иначе зачем была вся эта история с выходом в УПЛ?

Статистика противостояния: 34 матча, 12 побед Арсенала, 10 ничьих, 12 побед Мариуполя, разница мячей 46-45. В Премьер-лиге – 31 матч (+12, =9, -10, 46-40).

Предыдущий матч: 18.03.2017. 21-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Мариуполь – Арсенал-Киев – 0:0

Мариуполь в официальных матчах не побеждал с апреля, оформив за этот промежуток времени 5 поражений и 4 ничьи. Впрочем, весь это катастрофический показатель был перечёркнут победой над Юргорденом, которая вывела клуб в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Расплатой за достижение стала невероятная усталость от выездов: в течение двух недель Мариуполь успел сыграть в Запорожье, потом слетать на искусственный газон в Стокгольме, после чего вернуться в Мариуполь, оттуда выехать в Одессу, а теперь – в Киев. Всё это происходило на фоне титанических нагрузок, поэтому матч против Арсенала-Киев будет или очень веселым, или очень скучным.

Мариуполь за две недели сыграл в пяти городах

Так или иначе, но Мариуполь не имеет права на игру в полноги – на дворе третий тур, в графе набранных очков пока пусто, разница мячей достигла показателя в "-4", а впереди – тяжёлые матчи против крепких Ворсклы и Львова. Ну и Шахтер.

"Изюминки" матча

– Мариуполь не побеждает в чемпионатах в течение 7-ми игр (4 поражения и 3 ничьи).

– Азовский клуб может отпраздновать 50-ю гостевую победу в Премьер-лиге.

Кадровая ситуация команд пока выглядит прекрасно. Лазареты пустуют, а на дисквалификацию никто из футблистов Арсенала или Мариуполя не нарвался. Киевляне даже успели усилить свой состав сразу четырьмя футболистами молодёжной команды Динамо – Александром Мельником, Денисом Янаковым, Даниилом Сухоручко и Владиславом Алексеевым. Словом, оба тренера имеют более чем достаточный набор исполнителей на матч, в котором, вероятно, Александр Бабич предпримет ротацию. Ну а что касается Арсенала, то сейчас каждый их матч является одной большой ротацией.

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Мариуполь:

Арсенал-Киев: Ситало, Николич, Пирис, Элич, Дубинчак, Доронин, Домбровский, Евтовски, Лола, Баланюк, Бушман.

Мариуполь: Худжамов, Белый, Яворский, Быков, Полегенько, Мишнёв, Пихалёнок, Кирюханцев, Дава, Чурко, Фомин.

Десна – Александрия

5 августа, 19:30, Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Максим Козиряцьий (Запорожье)

Телетрансляция на канале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

От наиболее долгожданного и популярного новичка УПЛ – Десны – в этом сезоне ждут очень серьёзных результатов, ведь состав черниговцев далеко не перволиговский. В дебютном матче они весьма достойно проиграли Шахтеру, удостоившись одобрительных комментариев от Паулу Фонсеки, а уже во втором туре катком проехались по Мариуполю, разгромив последнего на его же поле со счетом 1:4.

В прошлом туре УПЛ Десна на выезде разгромила Мариуполь

Третий матч Десны в УПЛ должен быть очень интересным, ведь соперником будет выступать Александрия – команда того же ранга, но с гораздо большим опытом и еврокубковыми амбициями. Можно не сомневаться, что стадион имени Юрия Гагарина снова соберёт приличное количество болельщиков, поэтому данную воскресную встречу вполне можно назвать центральной.

Статистика противостояния: 22 матча, 6 побед Десны, 7 ничьих, 9 побед Александрии, разница мячей 23-29.

Предыдущий матч: 08.11.2014. 15-й тур чемпионата Украины-2014/2015

Десна – Александрия – 3:1

Голы: 1:0 – П. Кондратюк (16), 2:0 – П. Кондратюк (40), 2:1 – М. Имереков (63), 3:1 – М. Козак (71).

Подопечные Владимира Шарана в новом сезоне набрали серьёзные обороты. В первом туре на стадионе Украина во Львове они прибили Карпаты (0:2), а во втором при родных трибунах справедливо переиграли Зарю (1:0). Более того: Александрия в УПЛ не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд (9 побед и 5 ничьих) и побеждает в последних семи поединках. Крайне поражение "желто-зелёных" датировано 17 февраля, когда со счетом 2:0 Александрия проиграла Стали – такой статистикой не могут похвастаться даже Динамо и Шахтер!

Александрия не проигрывает в 14 матчах УПЛ подряд

Что касается нового чемпионата, то Владимир Шаран заявил о неожиданности такого старта, а основными достоинствами своей команды назвал физическую готовность и хорошую скамейку запасных. Основная задача александрийцев неизменна – топ-шестёрка.

Самый результативный матч между Александрией и Десной

13.10.1992. 13-й тур чемпионата Украины-1992/1993

Александрия – Десна – 5:0

Перед очным матчем Десна и Александрия понесли кадровые потери, однако у гостей они более неожиданные. Черниговцам не поможет Егор Картушов – полузащитник северян продолжает восстановление после тяжёлого повреждения и будет поддерживать партнёров с трибун. Александрийцы обошлись без травм, однако их состав буквально на днях покинул Андрей Бацула – центральный защитник пошел на повышение в бельгийский Кортрейк. Других проблем – в частности дисквалификаций – командам удалось избежать.

Ориентировочные составы на матч Десна – Александрия

Десна: Литовка, Братков, Д.Фаворов, Гитченко, Мостовой, Огиря, Коберидзе, Старенький, Хлёбас, Филиппов.

Александрия: Панькив, Цуриков, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Запорожан, Ковалец, Банада, Задерака, Полярус, Ситало.