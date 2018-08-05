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Карпаты – Олимпик и еще 2 матча третьего тура УПЛ. Анонс

08:04 107 Читати українською
Карпаты – Олимпик и еще 2 матча третьего тура УПЛ. Анонс
Карпаты – Олимпик и еще 2 матча третьего тура УПЛ. Анонс

В рамках 3-го тура УПЛ Карпаты дома принимают Олимпик, Арсенал-Киев играет с Мариуполем, а Десна в Чернигове встретится с Александрией. Анонс матчей на Футбол 24.

Карпаты Олимпик

5 августа, 17:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Телетрансляция на канале "ZIK". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Карпаты перед стартом сезона считались одними из претендентов на Лигу Европы, ведь едва ли не впервые со времён Олега Кононова у "львов" подобрался классный состав, который ещё и играет в привлекательный атакующий футбол с множеством красивых комбинаций. Тем не менее, в новом чемпионате львовяне начали с домашнего поражения от Александрии, а в следующем туре команда едва не сыграла вничью против полуразобранного Черноморца – хотя, во-первых, одесситов очень недооценивают, а во-вторых – в первом тайме "зелёно-белые" сыграли шедеврально.

Карпаты в прошлом туре УПЛ провели противоречивый, но победный матч против Черноморца

Карпаты в прошлом туре УПЛ провели противоречивый, но победный матч против Черноморца

Матч против традиционно крепкого Олимпика во многом покажет уровень Карпат и степень обоснованности их претензий на еврокубки. В случае победы Карпаты наберут 6 очков и заставят всех забыть о неудаче в первом туре. В случае же неудачи львовяне рискуют сами себя зарыть, ведь в следующем туре будет тяжелый матч против луганской Зари.

Статистика противостояния: 10 матчей, 5 побед Карпат, 2 ничьи, 3 победы Олимпика, разница мячей 13-9.
Предыдущий матч: 22.04.2018. 28-й тур чемпионата Украины-2017/2018
Олимпик Карпаты 0:2
Голы: 0:1 М. Швед (22), 0:2 Х. Карраскаль (58).

От нынешнего Олимпика ожидают меньше, чем от предыдущих его сезонов, ведь клуб покинуло немалое количество ключевых исполнителей – Махарадзе, Щедрый, Доронин, Кисиль и ряд других. Впрочем, для Романа Санжара подобные отходы не в новинку, но его Олимпик редко играл плохо, всегда находясь в районе зоны еврокубков. Исключением стал второй этап прошлого сезона, но это уже история – пока дончане, пополнив состав несколькими интересными игроками (например, Дегтярёвым из Полтавы), вернулись на привычный уровень боевитого середняка.

Олимпик перед новым сезоном УПЛ существенно обновил состав

Олимпик перед новым сезоном УПЛ существенно обновил состав

В первом туре подопечные Санжара были близки к камбэку в Одессе с 2:0 за 25 минут (Виталий Балашов не реализовал пенальти), а во втором минимально переиграли полтавскую Ворсклу. Если эту важную победу удастся подкрепить положительным результатом во Львове, то можно будет даже вести разговоры о зоне Лиги Европы. Учитывая уровень УПЛ, туда вполне можно попасть с командой, которая находится на стадии строительства.

"Изюминки" матча:
– Павел Ксенз с Олимпика может провести 200-й матч в Премьер-лиге.
– Карпаты при Олеге Бойчишина на своем поле в матчах чемпионата вничью не играют в 11 играх зафиксировано 5 побед и 6 поражений.

Кадровая ситуация в обоих клубах стабильна. Травмированных, дисквалифицированных или отсутствующих по другим причинам футболистов в составах Карпат и Олимпика нету. Более того – к тренировкам с львовянами после выступлений за сборную Украины U-19 на Евро-2018 вернулся Андрей Ременюк. Таким образом, Олег Бойчишин и Роман Санжар имеют полный набор исполнителей на очную встречу.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Олимпик

Карпаты: Кучинский, Мирошниченко, Федецкий, Лебеденко, Мехремич, Вербный, Голодюк, Ди Франко, Мякушко, Карраскаль, Швед.

Олимпик: Крынский, Зубейко, Гришко, А.Кравченко, Немчанинов, Кольцов, Вакуленко, Ксёнз, Сондей, Балашов, Дегтярёв.

Арсенал-Киев – Мариуполь

5 августа, 19:30, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Телетрансляция на канале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Арсенал-Киев на старте сезона не разочаровал – но только в том плане, что других результатов, кроме поражений, от команды Фабрицио Раванелли не ожидали. Проблема новичков УПЛ не в плохом качестве игроков или тренеров, а в том, что об их качестве вообще ничего не известно. Раванелли – коуч-дебютант, в распоряжении которого настолько большое количество новых футболистов, что официальный сайт клуба не успевает вносить их в меню.

Главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли

Главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли

Конечно, никто не заставлял руководство делать такие изменения, но имеем то, что имеем: киевлянам нужно найти оптимальный состав и сыграться. Ну а пока поражения от сбалансированного Львова и Шахтера является действительностью Арсенала-Киев, хотя в игре против уставшего Мариуполя команда просто обязана цепляться за результат – иначе зачем была вся эта история с выходом в УПЛ?

Статистика противостояния: 34 матча, 12 побед Арсенала, 10 ничьих, 12 побед Мариуполя, разница мячей 46-45. В Премьер-лиге 31 матч (+12, =9, -10, 46-40).
Предыдущий матч: 18.03.2017. 21-й тур чемпионата Украины-2016/2017
Мариуполь Арсенал-Киев 0:0

Мариуполь в официальных матчах не побеждал с апреля, оформив за этот промежуток времени 5 поражений и 4 ничьи. Впрочем, весь это катастрофический показатель был перечёркнут победой над Юргорденом, которая вывела клуб в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Расплатой за достижение стала невероятная усталость от выездов: в течение двух недель Мариуполь успел сыграть в Запорожье, потом слетать на искусственный газон в Стокгольме, после чего вернуться в Мариуполь, оттуда выехать в Одессу, а теперь – в Киев. Всё это происходило на фоне титанических нагрузок, поэтому матч против Арсенала-Киев будет или очень веселым, или очень скучным.

Мариуполь за две недели сыграл в пяти городах

Мариуполь за две недели сыграл в пяти городах

Так или иначе, но Мариуполь не имеет права на игру в полноги – на дворе третий тур, в графе набранных очков пока пусто, разница мячей достигла показателя в "-4", а впереди – тяжёлые матчи против крепких Ворсклы и Львова. Ну и Шахтер.

"Изюминки" матча
– Мариуполь не побеждает в чемпионатах в течение 7-ми игр (4 поражения и 3 ничьи).
– Азовский клуб может отпраздновать 50-ю гостевую победу в Премьер-лиге.

Кадровая ситуация команд пока выглядит прекрасно. Лазареты пустуют, а на дисквалификацию никто из футблистов Арсенала или Мариуполя не нарвался. Киевляне даже успели усилить свой состав сразу четырьмя футболистами молодёжной команды Динамо – Александром Мельником, Денисом Янаковым, Даниилом Сухоручко и Владиславом Алексеевым. Словом, оба тренера имеют более чем достаточный набор исполнителей на матч, в котором, вероятно, Александр Бабич предпримет ротацию. Ну а что касается Арсенала, то сейчас каждый их матч является одной большой ротацией.

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Мариуполь:

Арсенал-Киев: Ситало, Николич, Пирис, Элич, Дубинчак, Доронин, Домбровский, Евтовски, Лола, Баланюк, Бушман.

Мариуполь: Худжамов, Белый, Яворский, Быков, Полегенько, Мишнёв, Пихалёнок, Кирюханцев, Дава, Чурко, Фомин.

Десна – Александрия

5 августа, 19:30, Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Максим Козиряцьий (Запорожье)

Телетрансляция на канале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

От наиболее долгожданного и популярного новичка УПЛ – Десны – в этом сезоне ждут очень серьёзных результатов, ведь состав черниговцев далеко не перволиговский. В дебютном матче они весьма достойно проиграли Шахтеру, удостоившись одобрительных комментариев от Паулу Фонсеки, а уже во втором туре катком проехались по Мариуполю, разгромив последнего на его же поле со счетом 1:4.

В прошлом туре УПЛ Десна на выезде разгромила Мариуполь

В прошлом туре УПЛ Десна на выезде разгромила Мариуполь

Третий матч Десны в УПЛ должен быть очень интересным, ведь соперником будет выступать Александрия – команда того же ранга, но с гораздо большим опытом и еврокубковыми амбициями. Можно не сомневаться, что стадион имени Юрия Гагарина снова соберёт приличное количество болельщиков, поэтому данную воскресную встречу вполне можно назвать центральной.

Статистика противостояния: 22 матча, 6 побед Десны, 7 ничьих, 9 побед Александрии, разница мячей 23-29.
Предыдущий матч: 08.11.2014. 15-й тур чемпионата Украины-2014/2015
Десна Александрия 3:1
Голы: 1:0 П. Кондратюк (16), 2:0 П. Кондратюк (40), 2:1 М. Имереков (63), 3:1 М. Козак (71).

Подопечные Владимира Шарана в новом сезоне набрали серьёзные обороты. В первом туре на стадионе Украина во Львове они прибили Карпаты (0:2), а во втором при родных трибунах справедливо переиграли Зарю (1:0). Более того: Александрия в УПЛ не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд (9 побед и 5 ничьих) и побеждает в последних семи поединках. Крайне поражение "желто-зелёных" датировано 17 февраля, когда со счетом 2:0 Александрия проиграла Стали – такой статистикой не могут похвастаться даже Динамо и Шахтер!

Александрия не проигрывает в 14 матчах УПЛ подряд

Александрия не проигрывает в 14 матчах УПЛ подряд

Что касается нового чемпионата, то Владимир Шаран заявил о неожиданности такого старта, а основными достоинствами своей команды назвал физическую готовность и хорошую скамейку запасных. Основная задача александрийцев неизменна – топ-шестёрка.

Самый результативный матч между Александрией и Десной
13.10.1992. 13-й тур чемпионата Украины-1992/1993
Александрия Десна 5:0

Перед очным матчем Десна и Александрия понесли кадровые потери, однако у гостей они более неожиданные. Черниговцам не поможет Егор Картушов – полузащитник северян продолжает восстановление после тяжёлого повреждения и будет поддерживать партнёров с трибун. Александрийцы обошлись без травм, однако их состав буквально на днях покинул Андрей Бацула – центральный защитник пошел на повышение в бельгийский Кортрейк. Других проблем – в частности дисквалификаций – командам удалось избежать.

Ориентировочные составы на матч Десна – Александрия

Десна: Литовка, Братков, Д.Фаворов, Гитченко, Мостовой, Огиря, Коберидзе, Старенький, Хлёбас, Филиппов.

Александрия: Панькив, Цуриков, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Запорожан, Ковалец, Банада, Задерака, Полярус, Ситало.

Украина3 тур

Арсенал-Киев - Мариуполь: Воскресенье 05 августа 2018

Арсенал-Киев
до матча
8
час
:
3
мин
Мариуполь
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