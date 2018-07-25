Фонсека: Хочеться привітати Десну – є ідеї в атаці

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу своїх підопічних над чернігівською Десною (2:0) у стартовому турі УПЛ.

"Ми продемонстрували багато позитиву. Робили деякі помилки, але перемога заслужена. Команда домінувала, але дайте мені все ж привітати Десну та їхнього тренера. Вони не тільки грають в обороні, але й мають ідеї в атаці. Десна провела хорошу гру. Футбол був відкритим, атакувальним. Ми лише на старті чемпіонату, потрібно додавати.

Шахтар впевнено обіграв новачка УПЛ Десну

Данченко та Мораєс? Те, що пишуть в пресі, я не читаю. Я зі штабом оцінюю їх особисто. Якщо хтось не вважає, що вони грали добре, той дивився інший матч.

Наразі в нас тільки Хочолава та Ракицький у центральній зоні. Ми подивимося, чи встигнуть інші хлопці відновитися до наступного матчу. Матвієнко? Ми йому повністю довіряємо. Це гравець збірної. Він провів добру, безпечну гру. Якщо Ісмаїлі не зможе грати, Матвієнко – чудове рішення, що надає всі гарантії. Звісно, він не настільки атакувальний гравець, у них різні характеристики", – розповів Фонсека в ефірі телеканалу Футбол 1.

Відзначимо, що "гірники" здолали Десну завдяки голам Жуніора Мораєса та Марлоса.