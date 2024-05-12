СК Дніпро-1 програв Олександрії (0:1) – поразка позбавила дніпрян шансів опинитись на п'єдесталі.

Кривбас забезпечив собі медалі УПЛ

Як повідомив ведучий студії УПЛ ТБ Андрій Столярчук, Юрій Максимов не прийшов на флеш-інтерв'ю. Також не було і Руслана Ротаня, але наставник Олександрії пропускав гру через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Максимов вже не вперше пропускає післяматчеве флеш-інтерв'ю. Раніше Юрій Вільйовіч мотивував підопічних своєрідним шантажем на гру попереднього туру проти Кривбаса – тоді наставник заявив, що покине клуб у випадку поразки.

СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас