Максимов відмовився від флеш-інтерв'ю після поразки СК Дніпро-1, яка позбавила шансів на бронзу
Головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов проігнорував журналістів одразу після гри 28-го туру УПЛ з Олександрією.
СК Дніпро-1 програв Олександрії (0:1) – поразка позбавила дніпрян шансів опинитись на п'єдесталі.
Кривбас забезпечив собі медалі УПЛ
Як повідомив ведучий студії УПЛ ТБ Андрій Столярчук, Юрій Максимов не прийшов на флеш-інтерв'ю. Також не було і Руслана Ротаня, але наставник Олександрії пропускав гру через дискваліфікацію.
Нагадаємо, Максимов вже не вперше пропускає післяматчеве флеш-інтерв'ю. Раніше Юрій Вільйовіч мотивував підопічних своєрідним шантажем на гру попереднього туру проти Кривбаса – тоді наставник заявив, що покине клуб у випадку поразки.
СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас