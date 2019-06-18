Карпати оголосили про відхід Дебелка

Нападник Карпат Роман Дебелко наступний сезон розпочне в іншій команді.

"Зелено-білі" та 25-річний форвард вирішили припинити співпрацю, повідомляє прес-служба Карпат.

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У червні 2017-го Дебелко став гравцем львівського клубу, проте згодом був орендований естонською Левадією. З початку 2019-го Роман знову виступав у Львові.

В минулому сезоні Дебелко провів за Карпати 14 матчів у чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.

Карпати стали лідером УПЛ за кількістю спроб обіграшів – львів'яни обігрують частіше за представників топ-5 ліг Європи