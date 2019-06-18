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Карпаты объявили об уходе Дебелко

09:12 22 Читати українською
Карпаты объявили об уходе Дебелко
Роман Дебелко / фото: ФК Карпаты

Нападающий Карпат Роман Дебелко следующий сезон начнет в другой команде.

"Зелено-белые" и 25-летний форвард решили прекратить сотрудничество, сообщает пресс-служба Карпат.

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В июне 2017 года Дебелко стал игроком львовского клуба, однако впоследствии был арендован эстонской Левадией. С начала 2019-го Роман снова выступал во Львове.

В прошлом сезоне Дебелко провел за Карпаты 14 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым голом.

Карпаты стали лидером УПЛ по количеству попыток обыгрыша – львовяне обыгрывают чаще представителей топ-5 лиг Европы

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Роман Дебелко Роман Дебелко Карпаты Карпаты
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