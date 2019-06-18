Карпаты объявили об уходе Дебелко

Испания — 08:24 333
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Барселона близка к возвращению Неймара – ПСЖ получит бешеную сумму и трех игроков основы каталонцев
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Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокуєИспания — 17 июнь 1421
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Барселона опровергла договоренность с ГризманномИспания — 17 июнь 302
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Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба, – MarcaИспания — 17 июнь 430
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Тотти объявил об уходе из Ромы после 27 лет в клубе – легенда раскритиковал руководство "джалоросси"Италия — 17 июнь 328