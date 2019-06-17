Карпати стали лідером УПЛ за кількістю спроб обіграшів – львів'яни обігрують частіше за представників топ-5 ліг Європи

Львівські Карпати мають найбільшу кількість спроб дриблінгу серед команд УПЛ, при цьому обігнавши представників європейських топ-5 чемпіонатів.

Львівські Карпати виявились першими в УПЛ за кількістю спроб дриблінгу. За даними wyscout, в середньому, "леви" йдуть в обіграш 36 разів за матч, тоді як найближчий переслідувач Шахтар – 32 спроби.

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Цікаво, що львів'яни обійшли представників Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Лише у Франції знайшлась команда, яка намагалась обігрувати суперника частіше за Карпати – Ніцца, яка має в середньому 38 спроб дриблінгу за матч.

Нагадаємо, Карпати ледь не вилетіли з УПЛ, здобувши перемогу над Волинню у матчах плей-офф.

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