toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Карпати стали лідером УПЛ за кількістю спроб обіграшів – львів'яни обігрують частіше за представників топ-5 ліг Європи

17:18 353 Читать на русском
Карпати стали лідером УПЛ за кількістю спроб обіграшів – львів'яни обігрують частіше за представників топ-5 ліг Європи
Мар'ян Швед проти гравців Чорноморця / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати мають найбільшу кількість спроб дриблінгу серед команд УПЛ, при цьому обігнавши представників європейських топ-5 чемпіонатів.

Львівські Карпати виявились першими в УПЛ за кількістю спроб дриблінгу. За даними wyscout, в середньому, "леви" йдуть в обіграш 36 разів за матч, тоді як найближчий переслідувач Шахтар – 32 спроби.

Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у Волинь

Цікаво, що львів'яни обійшли представників Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Лише у Франції знайшлась команда, яка намагалась обігрувати суперника частіше за Карпати – Ніцца, яка має в середньому 38 спроб дриблінгу за матч.

Нагадаємо, Карпати ледь не вилетіли з УПЛ, здобувши перемогу над Волинню у матчах плей-офф.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

blog_ava
"Це трансфер в Челсі?" – захисник збірної України зустрівся з легендою лондонців
14:30
5098
Теги
Ніцца Ніцца Шахтар Шахтар Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона спростувала домовленість із Грізманном
    Іспанія — 16:40568 Барселона спростувала домовленість із Грізманном
6
год
:
33
хв
Японія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук