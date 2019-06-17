Мякушко отримав нагороду найкращого гравця Карпат сезону 2018/19

Іспанія — 16:40 261
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Барселона спростувала домовленість із Грізманном
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Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу, – MarcaІспанія — 16:15 625
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Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі – легенда розкритикував керівництво "джалороссі"Італія — 15:24 603
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Президент ПСЖ розповів про майбутнє Мбаппе – категорична заяваФранція — 14:56 1053
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"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі грошіІспанія — 13:53 10448