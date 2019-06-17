Мякушко отримав нагороду найкращого гравця Карпат сезону 2018/19

Карпати віддали найвищу індивідуальну нагороду клубу півзахиснику Сергію Мякушкові.

"Леви" опублікували результати фанатського голосування на офіційному сайті.

Мякушко – найкращий гравець УПЛ у травні

З понад 200 людей, які взяли участь в опитуванні, 13% респондентів підтримали аргентинця Франціско Ді Франко. 30% віддали свій голос за Мар’яна Шведа, який вже перебрався до шотландського Селтіка. Випередити його зумів лише Сергій Мякушко – за хавбека проголосувало понад 35% уболівальників.

Мякушко оцінив імовірність свого відходу з Карпат

У 34-х матчах УПЛ сезону 2018/19 Мякушко відзначився 8-а голами і 5-а результативними передачами.