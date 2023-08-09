Півзахисник Шахтаря Максим Чех продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт "левів".

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24-річний хавбек приєднався до команди Мирона Маркевича у статусі вільного агента. Терміни угоди не повідомляються, однак Transfermarkt рапортує про контракт терміном на 1 сезон – до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Чех – вихованець Шахтаря, однак за першу команду не зіграв жодного матчу. Виступав в оренді за Маріуполь та азербайджанський Сабаїл. У 2019 році він разом зі збірною України U-20 завоював титул чемпіона світу. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, Карпати на старті сезону здобули дві перемоги у Першій лізі, здолавши Хуст і Буковину, і після 2-х турів йдуть у турнірній таблиці групи А на другій сходинці.

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